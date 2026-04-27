Россиянам призвали вовремя вакцинироваться от трех опаснейших болезней

Врач Скорпилева: россиянам важно привиться от столбняка, коклюша и дифтерии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

И детям, и взрослым крайне важно своевременно прививаться от столбняка, дифтерии и коклюша, которые не только постоянно циркулируют в мире, но и при заражении протекают крайне тяжело. Заканчиваться болезнь может плачевно – например столбняк при отсутствии иммунитета и своевременной профилактики грозит летальным исходом, предупредила в беседе с НСН врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Так она прокомментировала сообщение о том, что в РФ появилась первая вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. По словам специалиста, раньше прививки ставили детям, потом проводили ревакцинацию без компонента от коклюша, так как вакцин не было, кроме АДСМ. Затем начали использоваться импортные препараты. Кроме того, есть программа вакцинации беременных женщин для создания у ребенка иммунитета к коклюшу.

«Поэтому нельзя сказать, что люди не вакцинировались от коклюшной инфекции. Но в большинстве, конечно, нет. А так болеют пять-шесть раз на протяжении жизни, — отметила врач. — Столбняк у нас никто не отменял. Любая травма может привести к столбняку. Если у вас нет достаточного иммунитета, и вы не провели вовремя профилактику, то это приведет просто к летальному исходу».

Среди взрослых сегодня распространяются все три болезни – коклюш, дифтерия и столбняк. В частности, если порог вакцинированных от дифтерии резко упадет, то может повториться вспышка заболевания, которая наблюдалась в 90-е годы. Что касается коклюша, то это бактериальная инфекция, которую нельзя полностью искоренить. Особенно опасна она для детей. Взрослым с утратой иммунитета тоже грозят тяжелые последствия в виде пневмонии, апноэ, неврологических осложнений, поэтому крайне важно вовремя вакцинироваться, заключила специалист.

Напомним, 24 апреля стало известно, что «Ростех» зарегистрировал первую российскую вакцину для взрослых от трех заболеваний — коклюша, дифтерии и столбняка. Одной дозы препарата достаточно, чтобы защитить человека от этих болезней на 10 лет. Таким образом, если раньше приходилось закупать препараты с аналогичным составом лишь из-за рубежа, что влияло на их доступность у пациентов, то теперь же наличие российского препарата может стать «значимым фактором для включения такой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

