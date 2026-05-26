Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Опустевший из-за риска химической катастрофы город в США атаковали мародеры

NYP: мародеры напали на эвакуированный из-за утечки химикатов город в Калифорнии
Ed Ou/Reuters

В США мародеры начали нацеливаться на опустевшие из-за утечки опасного химического вещества дома в городе Гарден-Гров округа Ориндж в Южной Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Отмечается, что до 50 тысяч жителей города были вынуждены оставить свои дома из-за риска химической катастрофы. Этой ситуацией воспользовались бродяги, которые переселились в жилые здания на пустынных улицах. В полиции заявили уже о семи арестах по этому делу.

Инцидент произошел 21 мая на заводе GKN Aerospace в городе Гарден-Гров. В одном из резервуаров на 7 тысяч галлонов метилметакрилата выросло давление из-за перегрева вещества. В связи с этим образовались токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, сохранялась угроза утечки или взрыва. Началась эвакуация населения.

24 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации на фоне ситуации с опасным химическим веществом. Глава пожарной службы округа Крейга Кови заявил, что речь идет, возможно, об одном из худших химических инцидентов в истории Калифорнии. По его словам, ситуация находится на грани химической катастрофы.

По данным NBC News, на данный момент угроза миновала. Риск взрыва в резервуаре был устранен после того, как температура внутри емкости снизилась благодаря образовавшейся трещине.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности химикатов в воде.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!