Опустевший из-за риска химической катастрофы город в США атаковали мародеры

В США мародеры начали нацеливаться на опустевшие из-за утечки опасного химического вещества дома в городе Гарден-Гров округа Ориндж в Южной Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Отмечается, что до 50 тысяч жителей города были вынуждены оставить свои дома из-за риска химической катастрофы. Этой ситуацией воспользовались бродяги, которые переселились в жилые здания на пустынных улицах. В полиции заявили уже о семи арестах по этому делу.

Инцидент произошел 21 мая на заводе GKN Aerospace в городе Гарден-Гров. В одном из резервуаров на 7 тысяч галлонов метилметакрилата выросло давление из-за перегрева вещества. В связи с этим образовались токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, сохранялась угроза утечки или взрыва. Началась эвакуация населения.

24 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации на фоне ситуации с опасным химическим веществом. Глава пожарной службы округа Крейга Кови заявил, что речь идет, возможно, об одном из худших химических инцидентов в истории Калифорнии. По его словам, ситуация находится на грани химической катастрофы.

По данным NBC News, на данный момент угроза миновала. Риск взрыва в резервуаре был устранен после того, как температура внутри емкости снизилась благодаря образовавшейся трещине.

