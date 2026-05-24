В Калифорнии объявили ЧС из-за утечки химикатов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальной сети X написал, что объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации в связи с утечкой химикатов в штате.

«Я объявляю ЧП в округе Ориндж, так как Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гров», — отметил он.

Ньюсом указал, что служба по ЧС при губернаторе Калифорнии была мобилизована более чем на 24 часа.

Инцидент начался 21 мая на заводе GKN Aerospace. В резервуаре выросло давление из-за перегрева метилметакрилата. Образовались токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва до сих пор сохраняется. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра 23 мая заявил, что эвакуация в городе Гарден-Гров в Калифорнии затронула около 40 тыс. человек.

До этого американские ученые обнаружили так называемые «вечные химикаты» — ПФАС-соединения — в 99% исследованных образцов крови. Работа была опубликована в журнале Journal of Occupational and Environmental Hygiene (JOEH).

