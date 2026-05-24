«Буквально на грани»: власти Калифорнии предупредили о риске химической катастрофы

Глава пожарной службы Кови сообщил о риске химической катастрофы в Калифорнии
Пожарные в Калифорнии пытаются предотвратить «наихудший сценарий» со взрывом поврежденного резервуара на 7 тыс. галлонов метилметакрилата, который находится на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гров. Об этом пишет NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови.

По его словам, температура внутри резервуара достигла опасного диапазона в 90–100 градусов по Фаренгейту (32–37 по Цельсию). Если пожарным не удастся его охладить, то велики риски теплового разгона и последующей детонации.

«Мы буквально на грани <…> Мы говорим о, возможно, одном из худших химических инцидентов в истории Калифорнии», — предупредил Кови.

Разгерметизация угрожает образованием «огненного шара» и взрывом всех резервуаров на предприятии, включая емкости на 4,5 и 15 тыс. галлонов. Даже если этого не случится, химикаты могут просочиться в ливневые канализации, а оттуда — в Тихий океан, отметил Кови. Он добавил, что власти Калифорнии разрабатывают план действий на случай худшего сценария.

24 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации на фоне ситуации с опасным химическим веществом в Гарден-Гров.

Инцидент начался 21 мая на заводе GKN Aerospace. В резервуаре выросло давление из-за перегрева метилметакрилата. В связи с этим образовались токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва до сих пор сохраняется. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра 23 мая заявил, что в городе Гарден-Гров эвакуировали около 40 тыс. человек.

