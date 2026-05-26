При атаке ВСУ на Энергодар погиб человек

В Энергодаре при атаке украинских беспилотников погиб мужчина

В Энергодаре в Запорожской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

«Сегодня во время налета дронов Вооруженных сил Украины на город погиб местный житель», — сказали в администрации.

Уточняется, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором ехал мужчина.

25 мая директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила, что ВСУ непрерывно атакуют Энергодар с воскресенья.

До этого мэр города Максим Пухов заявил, что в Запорожской области частично восстановлено энергоснабжение, но Энергодар остается без света уже четвертые сутки.

Пухов предупредил, что в городе наблюдается «критически высокая» активность украинских беспилотников, которые атакуют гражданские автомобили и вышки связи.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.