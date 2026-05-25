Директор ЗАЭС рассказала о непрерывной атаке ВСУ на Энергодар

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) непрерывно атакуют Энергодар с воскресенья.

«Вчера (24 мая. — «Газета.Ru») прилеты фиксировались в течение всего дня и ночью. С самого утра сегодня в разных районах города также слышны взрывы. На данный момент известно о повреждении нескольких автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало», — поделилась она.

Яшина добавила, что пока данных о количестве беспилотников, впущенных по городу, нет.

Накануне мэр города Максим Пухов сообщал, что в Запорожской области частично восстановлено энергоснабжение, но Энергодар остается без света уже четвертые сутки.

Пухов предупредил, что в городе наблюдается «критически высокая» активность украинских беспилотников, которые атакуют гражданские автомобили и вышки связи.

23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли ряд ударов по Энергодару. В течение суток были атакованы здание администрации, школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.

 
