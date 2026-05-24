Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Энергодаре уже четвертые сутки отсутствует электроснабжение после ударов ВСУ

Пухов: Энергодар остается без света уже четвертые сутки после ударов ВСУ
РИА Новости

Электроснабжение частично восстановлено в Запорожской области, однако Энергодар остается без света уже четвертые сутки. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников электроснабжения», — написал он.

По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи питания.

Пухов предупредил, что в городе наблюдается «критически высокая» активность украинских беспилотников, которые атакуют гражданские автомобили и вышки связи.

«Зафиксировано попадание в жилые дома, к счастью, без жертв», — отметил мэр.

Он добавил, что сегодня мужчина 1985 года рождения попал в больницу с осколочным ранением.

23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли ряд ударов по Энергодару. В течение суток были атакованы здание администрации, школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

21 мая Пухов сообщил, что повреждения за пределами Энергодара явились причиной нарушения энергоснабжения в городе, критическую инфраструктуру перевели на резервные источники электроснабжения.

Ранее ВСУ заминировали дорогу, ведущую в Энергодар.

 
Теперь вы знаете
Контроль за наличными, сильнейший рубль и скромные дивиденды. Топ-новости про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!