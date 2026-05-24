В Энергодаре уже четвертые сутки отсутствует электроснабжение после ударов ВСУ

Электроснабжение частично восстановлено в Запорожской области, однако Энергодар остается без света уже четвертые сутки. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
«Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников электроснабжения», — написал он.
По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи питания.
Пухов предупредил, что в городе наблюдается «критически высокая» активность украинских беспилотников, которые атакуют гражданские автомобили и вышки связи.
«Зафиксировано попадание в жилые дома, к счастью, без жертв», — отметил мэр.
Он добавил, что сегодня мужчина 1985 года рождения попал в больницу с осколочным ранением.
23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли ряд ударов по Энергодару. В течение суток были атакованы здание администрации, школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.
21 мая Пухов сообщил, что повреждения за пределами Энергодара явились причиной нарушения энергоснабжения в городе, критическую инфраструктуру перевели на резервные источники электроснабжения.
Ранее ВСУ заминировали дорогу, ведущую в Энергодар.