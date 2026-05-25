В астраханском Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего могла произойти вспышка бруцеллеза

Заболевшие бруцеллезом в монастыре в Астраханской области, по предварительным данным, пили сырое козье молоко с подворья. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

Как уточняется, заболели семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей. Все они находятся в больнице.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление сырого козьего молока, поставлявшегося из подсобного хозяйства монастыря», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

О вспышке инфекции сообщил до этого Telegram-канал 112. Бруцеллез — инфекционное заболевание, возбудителями которого являются бактерии рода Brucella. Заражение человека может произойти при употреблении непастеризованного молока, плохо прожаренного мяса, а также при непосредственном контакте с инфицированными животными.

25 мая в Калининграде временно запретили работу Центра по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд» из-за вспышки сальмонеллеза. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заразились 16 человек, 11 из которых — дети в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее в сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус.

 
