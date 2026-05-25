В российском монастыре произошла вспышка бурцеллеза

112: семь человек заразились бруцеллезом в астраханском монастыре
В Астрахани в монастыре семь человек заразились бруцеллезом. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По данным 112, инфекция подтвердилась как у священников, так и у прихожан. Предварительно, они употребляли молочные продукты», — сказано в посте.

По информации канала, всех заразившихся госпитализировали.

Власти региона в настоящий момент не прокомментировали сведения. Других подробностей об инциденте пока нет.

Бруцеллез — инфекционное заболевание, возбудителями которого являются бактерии рода Brucella. Заражение человека может произойти при употреблении непастеризованного молока, плохо прожаренного мяса, а также при непосредственном контакте с инфицированными животными.

До этого в Калининграде временно запретили работу Центра по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд» из-за вспышки сальмонеллеза. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заразились 16 человек, 11 из которых — дети в возрасте от двух до пяти лет.

При проверке специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сообщается, что на пищеблоке отсутствовало цеховое деление, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, нарушались правила хранения. Кроме того, в центре работали сотрудники без результатов медицинского осмотра и санитарной аттестации. Также не было производственного контроля, утвержденного меню и технологических карт.

Ранее в сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус.

 
