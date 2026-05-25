Бывший судья Верховного суда Момотов заявил, что задумывался о суициде

Экс-судья ВС Момотов заявил, что из-за публичного позора задумывался о суициде

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов заявил в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), что задумывался о суициде. Его слова передает РИА Новости.

«После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей... совершенно оказался беззащитным, у меня арестовали все счета, я чуть руки на себя не наложил, если бы не дети», — сказал он.

В понедельник, 25 мая ВККС прекратила отставку Момотова.

Прекращение статуса судьи в отставке влечет, в частности, лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно со своим компаньоном Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.