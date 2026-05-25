Комиссия прекратила отставку бывшего судьи Момотова

ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда РФ Момотова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВККС решила прекратить отставку Виктора Викторовича Момотова единогласно, решение вынесено тайным голосованием», — сказал председатель ВККС Владимир Попов.

Прекращение статуса судьи в отставке влечет, в частности, лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно со своим компаньоном Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.

 
