Журналист ван де Бейк обвинил СМИ в игнорировании атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Западные корреспонденты эмоционально освещают последствия ударов возмездия Вооруженных сил России по военным объектам на Украине, однако игнорируют удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской народной республике. Об этом заявил нидерландский журналист Эрик ван де Бейк на своей странице в соцсети X.

«Однако они не показали никаких изображений погибших и раненых в результате украинской атаки с помощью дронов по студенческому комплексу в Луганске, в ответ на которую был нанесен российский удар», — написал он.

До этого в МИД России заявили, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске стал еще одним свидетельством «нацистской сущности» властей Украины.

Накануне более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск – как уточняли в МИД, в делегацию вошли представители СМИ из 19 стран. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность поездки, подчеркнув, что большое количество журналистов отправились на место и своими глазами увидели масштаб трагедии, которая произошла.

Позже ведущий RT Рик Санчес отметил, что колледж в Старобельске имеет столетнюю историю, это не засекреченный объект. На этом фоне теракт ВСУ нельзя считать случайностью – они целенаправленно нанесли несколько ударов, в результате которых, кроме учебного заведения, пострадали соседние здания.

Ранее на Западе заявили, что удар ВСУ по Старобельску невозможно оправдать.