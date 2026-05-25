Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Американский журналист подчеркнул неслучайность удара по колледжу в Старобельске

Журналист Санчес: колледжу в Старобельске 100 лет – это не секретный объект
ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

Колледж в Старобельске имеет столетнюю историю, это не засекреченный объект. На этом фоне теракт ВСУ нельзя считать случайностью – они целенаправленно нанесли несколько ударов, в результате которых, кроме учебного заведения, пострадали соседние здания, заявил ведущий RT Рик Санчес.

В частности, он напомнил, что от удара ВСУ, помимо колледжа, разрушения получили административное здание и центр детского творчества, в котором, к счастью, в момент атаки не было воспитанников. Кроме того, разрушенной оказалась часть многоквартирного дома, продуктовый магазин, расположенный недалеко от учебного заведения.

«То есть речь не о какой-то «случайно залетевшей ракете». Нет, удар шёл за ударом», — подчеркнул Санчес.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил.

Накануне более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск – как уточняли в МИД, в делегацию вошли представители СМИ из 19 стран. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность поездки, подчеркнув, что большое количество журналистов отправились на место и своими глазами увидели масштаб трагедии, которая произошла.

Ранее в МИД РФ заявили, что удар по колледжу в ЛНР демонстрирует сущность киевских властей.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!