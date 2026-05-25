Журналист Санчес: колледжу в Старобельске 100 лет – это не секретный объект

Колледж в Старобельске имеет столетнюю историю, это не засекреченный объект. На этом фоне теракт ВСУ нельзя считать случайностью – они целенаправленно нанесли несколько ударов, в результате которых, кроме учебного заведения, пострадали соседние здания, заявил ведущий RT Рик Санчес.

В частности, он напомнил, что от удара ВСУ, помимо колледжа, разрушения получили административное здание и центр детского творчества, в котором, к счастью, в момент атаки не было воспитанников. Кроме того, разрушенной оказалась часть многоквартирного дома, продуктовый магазин, расположенный недалеко от учебного заведения.

«То есть речь не о какой-то «случайно залетевшей ракете». Нет, удар шёл за ударом», — подчеркнул Санчес.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил.

Накануне более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск – как уточняли в МИД, в делегацию вошли представители СМИ из 19 стран. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность поездки, подчеркнув, что большое количество журналистов отправились на место и своими глазами увидели масштаб трагедии, которая произошла.

Ранее в МИД РФ заявили, что удар по колледжу в ЛНР демонстрирует сущность киевских властей.