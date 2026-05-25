В Липецкой области перестали искать пропавших отца и сына

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» приостановили поиски пропавших отца и сына Крапивиных в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального отряда.

По словам инфорга отряда Виктории, поиски приостановлены «по просьбе правоохранительных органов».

В отряде рассказали, что 22 мая 42-летний Алексей Крапивин и его сын Артем возвращались на машине из Липецка, однако до дома не добрались и на связь не вышли.

25 мая Алексея нашли в лесу в Лебедянском округе рядом с машиной без признаков жизни. В Следственном управлении СК РФ по Липецкой области сообщили, что на теле мужчины нашли признаки насилия. Куда исчез его сын — неизвестно.

Возбуждено уголовное дело.

