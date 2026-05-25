Рядом с авто нашли тело: отец и сын загадочно пропали под Липецком

Под Липецком отец и сын пропали на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«22 мая 42-летний Алексей Крапивин вместе с сыном Артемом возвращались на машине из Липецка домой, но до дома они так и не доехали. Родные забили тревогу после того, как оба перестали выходить на связь. Во время поисков в лесном массиве нашли автомобиль пропавших. Рядом с машиной обнаружили тело Алексея», – говорится в публикации.

По данным канала, спасатели нашли на теле Алексея признаки насилия. Местонахождение его сына до сих пор не установлено. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в аварию. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

