В Якутии во время похода мужчина отошел от друзей в лес и пропал

В Якутии организовали поиски мужчины, который исчез во время похода. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Инцидент произошел в Вилюйском районе регионе, в местности Харандаас. Трое путешественников отправились на эту территорию. В какой-то момент один из них отошел в лес и пропал.

Поиски начались только спустя две недели, когда близкие обратились в профильные службы. Искать россиянина отправились несколько членов семьи и три сотрудника МВД. Через два дня, когда поступил вызов, на место выехали спасатели. На данный момент поиски продолжаются.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, недалеко от Харандаас расположена аномальная зона, которую наделяют мифическими свойствами.

«По преданию, люди, побывавшие в этой глухой местности, начинают быстро терять силы», – сообщается в публикации.

Отмечается, что это не первый подобный случай. Недалеко от этой местности неделю назад пропал другой мужчина, но вскоре сам пришел домой. Год назад другой путешественник также потерялся, но его обнаружили на дне реки и не спасли.

Ранее в Бурятии мужчина пытался перейти реку вброд и пропал.

 
