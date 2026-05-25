Глава ВОЗ назвал число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в ДРК

Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), выросло до 220. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит агентство Reuters.

«Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас», — он.

Гебрейесус анонсировал свой визит в ДРК и призвал соседние государства незамедлительно усилить меры безопасности и санитарного контроля на фоне распространения вируса.

До этого глава ВОЗ сказал, что число предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК превысило 900, включая 101 подтвержденный случай. Гебрейесус отметил, что с распространением болезни в республике сложно бороться, так как процессу мешают боевые столкновения между повстанцами и проправительственными силами.

До этого ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

22 мая на востоке ДРК жители Монгбвалу, оказавшегося в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса. Никто не пострадал, поскольку пациенты выбежали из палаток, чтобы спастись от огня. По словам директора местной больницы, после поджога 18 человек с подозрением на Эболу пропали без вести.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
