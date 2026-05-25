Стало известно, когда в Москву вернется тепло

Синоптик Позднякова: следующая волна тепла в Москве ожидается в начале лета
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета.

«Тогда температура воздуха будет близка к климатической норме», — добавила она.

По словам Поздняковой, последняя декада весны в столице будет прохладной. Из-за северного ветра температура окажется ниже климатической нормы на два-три градуса.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что всю рабочую неделю с 25 мая в Москве ожидаются дожди и похолодание. Синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. 26 мая столбики термометров покажут 13–15 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В среду, 27 мая, погода будет примерно такой же. В оставшиеся будни будет еще прохладнее.

Кроме того, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 28 мая окраины Московского региона может зацепить мокрый снег.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов.

 
