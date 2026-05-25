В Госдуме нашли способ спасти жертв зацеперства

Депутат Нилов призвал рассказывать детям об опасности зацеперства в школах
Сергей Ермохин/РИА «Новости»

Зацеперством дети занимаются по самым разным причинам, чаще всего – в погоне за популярностью и лайками в соцсетях. Однако это смертельно опасное «увлечение», о рисках которого детям должны рассказывать как учителя, так и родители, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Кто-то лазает, потому что адреналина хочется, кто-то считает, что это безопасно, кто-то делает это, чтобы повыделываться перед сверстниками, кто-то делает это, чтобы его засняли на видео, и потом этот контент собирал лайки, — отметил депутат. — У каждого своя мотивация. То, что это опасно, – это факт. То, что к смерти это может привести, – это факт».

По его мнению, чем больше источников информации будут говорить детям о том, насколько опасно это занятие, тем лучше. В том числе в этой работе должны принимать участие все старшие близкие, семьи, родители, а также педагоги в школах.

Напомним, в середине мая в Красноярском крае подросток 2013 года рождения не выжил после удара током от контактной сети железной дороги на станции Боготол. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний пришел на станцию около 9 часов вечера и «несанкционированно» взобрался на грузовой вагон стоявшего там железнодорожного состава.

Ранее в Москве зацепер погиб на крыше электропоезда.

 
