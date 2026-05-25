Россиянам рассказали, что делать при проблемах с соседским кондиционером

Аналитик Гладкова: если кондиционер соседей мешает, нужно обратиться в УК
Илья Питалев/РИА «Новости»

Если соседский кондиционер причиняет неудобства – например, капает сверху, то об этом следует сообщить владельцу с просьбой устранить помехи. Когда разговор с собственником квартиры не помогает, нужно обращаться в управляющую компанию, рассказала RT эксперт «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Она пояснила, что фасад – это общее имущество жильцов, поэтому собственники квартир не могут вешать кондиционеры по своему усмотрению и мешать соседям. Соответствующие требования закреплены в жилкодексе, а также в местных правилах благоустройства регионов.

При постоянно причиняемом неудобстве соседним кондиционером можно написать досудебную претензию с требованием демонтажа или устранения мешающих факторов. Эту претензию следует либо вручить под роспись, либо направить заказным путём, пояснила Гладкова.

«Также вы вправе обратиться в управляющую компанию с требованием проверить законность установки и устранить течь, а при её бездействии — в жилищную инспекцию или суд, ― добавила специалист. ― Наличие самовольно установленного оборудования — повод для выдачи предписания или иска от имени УК к собственнику».

Эксперт также отметила, что некоторые ситуации могут особенно строго контролироваться – например, если речь идёт о фасаде дома, признанного объектом культурного наследия.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru», что сетчатые фильтры внутреннего блока кондиционера нужно чистить как минимум раз в месяц, а при ежедневном использовании оборудования — каждые две недели, поскольку там могут скапливаться пыль, шерсть, влага и частицы с улицы. Он уточнил, что полностью чистить кондиционер нужно хотя бы раз в год, и лучше в этом вопросе прибегнуть к помощи профессионалов.

