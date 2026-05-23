Эксперт по ЖКХ напомнил, как часто нужно чистить кондиционер

Сетчатые фильтры внутреннего блока кондиционера нужно чистить как минимум раз в месяц, а при ежедневном использовании оборудования — каждые две недели, поскольку там могут скапливаться пыль, шерсть, влага и частицы с улицы. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Уход за кондиционером стоит воспринимать как нормальную бытовую гигиену — такую же, как уборка вытяжки или замена мешка в пылесосе. Для обычной домашней сплит-системы разумный минимум такой: сетчатые фильтры внутреннего блока нужно чистить примерно раз в месяц, а при активном использовании, наличии животных, пыли после ремонта или работе почти каждый день — раз в две недели. Эти фильтры обычно можно снять самому, промыть водой, аккуратно высушить и поставить обратно. Главное — перед этим отключить кондиционер от сети и не лить воду внутрь корпуса. Если в модели есть дополнительные тонкие, угольные или антибактериальные вставки, с ними надо сверяться с инструкцией: одни можно чистить, другие рассчитаны на замену. Универсального срока для всех таких фильтров нет», — сказал он.

Бондарь уточнил, что полностью чистить кондиционер нужно хотя бы раз в год, и лучше в этом вопросе прибегнуть к помощи профессионалов.

«Полное обслуживание лучше делать хотя бы раз в год, желательно до сезона жары. В него входит чистка теплообменника, вентилятора, дренажной ванночки, трубки отвода конденсата, обработка внутреннего блока средствами, подходящими именно для климатической техники, а также осмотр наружного блока. Мастер проверяет, нет ли течи, запаха сырости, обмерзания, слабого потока воздуха, шума, следов утечки хладагента и проблем с дренажом. Самостоятельно разбирать блок до крыльчатки, заливать внутрь агрессивную химию, мыть плату, лезть к наружному блоку за окном или пытаться дозаправлять систему хладагентом не стоит: так легко повредить технику и создать риск для себя», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что грязные кондиционеры со временем начинают хуже работать, а также вредят здоровью из-за накопившихся в них бактериях.

«Игнорирование ухода редко приводит к мгновенной аварии, поэтому проблема часто копится незаметно. Сначала кондиционер хуже охлаждает, дольше работает, шумит, начинает пахнуть сыростью. Потом может появиться течь по стене, обмерзание внутреннего блока, перегрев компрессора и более дорогой ремонт. Для здоровья тоже есть риск: на грязных фильтрах, во влажной ванночке и на внутренних деталях накапливаются пыль, грибки и бактерии. У чувствительных людей это может усиливать аллергию, раздражение горла, кашель, головные боли, ощущение спертости воздуха. Поэтому лучший подход — спокойный и без паники: самому регулярно мыть доступные фильтры, раз в год звать мастера на полноценную чистку и обращаться раньше, если появился запах, вода, лед, шум или кондиционер стал заметно хуже охлаждать», — заключил он.

