Россиянам назвали ключевые ошибки при использовании кондиционера

Длительное пребывание в помещении с охлаждённым кондиционером воздухом не вредно для здоровья, однако при условии, что соблюдаются ключевые правила его использования. Главная ошибка – это слишком низкая температура, которая создаёт контраст с уличной погодой в 10-15 градусов. Такая разница создаёт для организма сильную нагрузку, предупредил в беседе с RT д.м.н., профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

«Особенно чувствительны к этому сосуды, дыхательные пути и мышцы, – пояснил эксперт. — Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди часто жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение простуды».

Он также развенчал миф о том, что кондиционер якобы может распространять инфекции и создавать вирусы, отметив, что болезнь возникает не из-за этого – просто он снижает защиту слизистых за счёт сухого и холодного воздуха, делая человека восприимчивым к инфекциям.

Пересушивание воздуха вообще является одной из основных проблем, так как это влияет на слизистые глаз, носа, дыхательных путей, пояснил Коньков. По его словам, особенно вредно это для тех, кто носит контактные линзы, страдает от аллергии или вынужден находиться в кондиционируемом помещении в течение всего рабочего дня.

Профессор также предупредил об опасности скопления пыли, бактерий и плесневых грибков в кондиционере, отметив, что особенно осторожно относиться к использованию этого оборудования следует астматикам, аллергикам и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальной эксперт назвал температуру воздуха в помещении от +22 до +24 градусов, подчеркнув, что при этом не должно быть прямого дуновения потока воздуха на человека.

