Из больницы в Конго сбежали шесть пациентов с симптомами Эболы

Шесть пациентов с лихорадкой Эбола или подозрением на нее сбежали из клиники на северо-востоке Конго, которую подожгли протестующие. О побеге больных сообщило местное издание Actualite.

Инцидент произошел в городе Рвампара. В местную больницу госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Мужчина не выжил, а его родственники потребовали выдать им его тело для прощания. Медики отказались, поскольку контакт с умершим является одним из путей заражения.

Разозлившись, родные пациента подожгли смотровые палатки и медицинское оборудование. На момент возникновения пожара в клинике находились три человека с подтвержденным диагнозом и еще трое больных с симптомами лихорадки Эбола, анализы по которым еще не были готовы. Все эти люди сбежали.

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным конголезских властей, в стране не выжил 131 заразившийся.

Ранее вирусолог рассказал, почему Эбола опаснее хантавируса.

 
