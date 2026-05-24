Родители поймали нижегородского учителя истории на непристойной переписке со школьницей

Родители обвинили учителя из Нижнего Новгорода в непристойной переписке с восьмиклассницей. Об этом сообщает «Кстати».

По данным телеканала, мужчина отправлял нецензурные фото одной девушке, однако переписываться он мог не только с этой школьницей. Как рассказали в беседе с журналистами дети, педагог нередко коммуницировал с ними в соцсетях, ставил реакции на посты и другое.

Известно, что мужчина преподавал историю и естествознание в учреждении. Также он был зарегистрирован на сайте знакомств. В департаменте образования региона заявили, что учитель в школе уже не работает.

До этого в Пермском крае ученики сняли учителя информатики мастурбирующим на уроке в седьмом классе. По словам знакомых с ситуацией людей, подобным образом педагог уже вел себя и до этого.

В министерстве образования заявили, что получили соответствующую жалобу и передали данные в полицию. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Ранее 61-летняя учительница совратила ученика и получила срок 18 лет.