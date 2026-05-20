61-летняя учительница совратила ученика и получила срок 18 лет

В США 61-летнюю учительницу осудили за совращение подростка

Учительница из США попала под суд после того, как решила совратить молодого человека. Об этом сообщает Union-Record.

По данным издания, 61-летняя Шерри Делле Молдин в тот момент преподавала в частной христианской школе одного из округов штата Джорджия.

В течение месяца женщина встречалась с подростком, которому было 15 лет. Она совершала в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера.

Когда о произошедшем стало известно, подросток сначала солгал сотрудникам правоохранительных органов, но вскоре решил рассказать правду.

В судя отягчающими обстоятельствами сочли разницу в возрасте и то, что Молдин являлась учительницей юноши. В результате ее приговорили к 12 годам тюремного заключения. Ее также обязали зарегистрироваться в списках сексуальных преступников.

Ситуация спровоцировала волну обвинений в отношении других педагогов школы. В результате еще одну учительницу задержали по подозрению в развращении другого студента.

