В Прикамье учителя информатики сняли мастурбирующим на уроке

В Прикамье задержали учителя, которого обвинили в мастурбации на уроке

В Пермском крае ученики сняли педагога, который якобы мастурбировал на уроке. Об этом сообщает 59.ru.

По данным портала, речь идет об одной из школ Нытвенского района региона. О ситуации стало известно после того, как соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как утверждает автор, учитель информатики самоудовлетворялся на уроке у седьмого класса. По словам приславшего видео, подобные инциденты уже происходили ранее.

В комментарии для журналистов представители министерства образования региона подтвердили, что к ним поступила такая жалоба. Информацию они направили сотрудникам правоохранительных органов.

«Учителя уже задержали, сейчас с ним проводят следственные действия», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

По данным портала, в профессии мужчина уже 39 лет. Он якобы вел курс «Робототехника» у нескольких классов.

Ранее в США учительница надругалась над шестью школьниками.