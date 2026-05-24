В Пакистане выросло число жертв после подрыва поезда

РИА: число жертв после подрыва поезда в Пакистане выросло до 23
В результате подрыва специального поезда в пакистанском городе Кветта погибли 23 человека, еще около 47 получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости источник в службе безопасности Пакистана.

По словам собеседника агентства, раненных доставили в гражданскую больницу Кветты. Туда же направили тела погибших. Уточняется, что эти данные предварительные, спасательная операция продолжается.

Как сообщает источник, большинство жертв взрыва — женщины и дети. Предварительное расследование показывает, что поезд остановился для присоединения дополнительных вагонов. Они предназначались для семей военнослужащих, которые направлялись домой на праздник Курбан-Байрам.

До этого сообщалось, что в Пакистане при взрыве на железной дороге погибли 16 человек, еще несколько получили ранения. По данным агентства Associated Press of Pakistan, взрыв произошел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в момент, когда через этот участок проходил пассажирский поезд.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Керчи.

 
