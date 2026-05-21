ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Керчи

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на железной дороге в Керчи

В Керчи сотрудниками ФСБ был предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Устроить теракт должен был 32-летний житель Керчи, завербованный украинскими службами, он задержан. Как установило следствие, мужчина дистанционно прошел обучение по обращению со взрывными устройствами через интернет, приобрел все необходимые для изготовления взрывного устройства компоненты и хранил их в своей квартире в оборудованном для этого тайнике.

«СВУ предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна пути на территории города Керчи Республики Крым», — говорится в сообщении.

29 апреля в Крыму силовики задержали россиянина, подозреваемого в подготовке в Крыму теракта против руководителя одной из правоохранительных структур, а также диверсии на объектах газо- и электроснабжения.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. По заданию куратора он передавал Киеву фотографии, видео и координаты воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры полуострова.

