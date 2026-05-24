В Пакистане неизвестные подорвали пассажирский поезд

В Пакистане при взрыве на железной дороге погибли 16 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.

По данным агентства, взрыв произошел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в момент, когда через этот участок проходил пассажирский поезд.

Накануне на угольной шахте «Люшэньюй» в китайском уезде Циньюань произошел взрыв газа, в это время в шахте находились 247 рабочих. Изначально сообщалось о 50 погибших, затем их число выросло до 90. По информации ЦТК, 123 человека были госпитализированы, 33 отказались от помощи. Также стало известно, что на поверхность подняли более 150 человек и тела четырех погибших.

Кроме того в начале мая в результате взрыва в угольной шахте в Колумбии под землей оказались заблокированы 11 шахтеров. По словам губернатора региона, причиной взрыва стало скопление газа.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в Одессе.