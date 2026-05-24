«Раздражал игрой»: артист Мариинки выстрелил из пневмата в юного музыканта

Мужчина, выстреливший в Петербурге в 11-летнего уличного музыканта, оказался артистом Мариинского театра. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, игра мальчика на саксофоне раздражала 38-летнего артиста. Он взял в руки пневматический пистолет и выстрелил в ребенка, попав ему в щеку. Пуля застряла в подборке. Юного музыканта доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Стрелявшего задержали. Известно, что он родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратился прохожий. Он сообщил, что у дома №1 по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребенка. Стражи порядка установили, что мужчине не понравилась игра мальчика, и он решил «наказать» его, выстрелив из окна своей квартиры. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

