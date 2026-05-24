Задержан петербуржец, выстреливший в юного саксофониста

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в 11-летнего мальчика, который на улице играл на саксофоне. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, 23 мая в дежурную часть петербургского главка обратился прохожий и сообщил, что у дома №1 по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме, не понравилось, как мальчик играл. Поэтому он решил «наказать» уличного музыка и из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Изначально портал 78.ru сообщал, что незнакомец выстрелил в мальчика из белой машины. Как рассказала одна из очевидиц, после произошедшего к ребенку подбежали прохожие. Сам школьник не кричал и не плакал, так как был шокирован. У него «все лицо было в крови», но какую именно травму он получил, не уточняется.

