74.RU: в Челябинске неадекватный клиент обстрелял такси из ракетницы

В Челябинске клиент после отказа в поездке обстрелял такси из ракетницы. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел 22 мая на остановке «Академическая». Таксист подъехал на «Ладе Калине», чтобы забрать клиента с девушкой. Однако пассажир вел себя неадекватно, и водитель отказался его везти.

Недовольный клиент достал ракетницу и открыл стрельбу по автомобилю такси. Камер видеонаблюдения на участке не оказалось, поэтому пострадавший впоследствии бросился искать свидетелей среди случайных прохожих. В полиции подтвердили, что заявление зарегистрировано, стрелка разыскивают.

До этого таксист обстрелял из пистолета троих пассажиров в Славянске-на-Кубани. Граждане получили травмы, но от госпитализации отказались.

Ранее неизвестный обстрелял автомобиль во Владивостоке.