«Все лицо в крови»: в Петербурге неизвестные выстрелили в уличного музыканта-школьника

В Петербурге в мальчика с саксофоном выстрелили на улице

В Петербурге выступление уличного музыканта закончилось стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, мальчик примерно 11 лет играл на саксофоне на публике. В какой-то момент к месту подъехала белая машина и раздался громкий звук.

Как рассказала одна из очевидиц, после произошедшего к ребенку подбежали прохожие. Сам школьник не кричал и не плакал, так как был шокирован. У него «все лицо было в крови», но какую именно травму он получил, не уточняется.

«Не сразу было очевидно, но мы предположили, что это была какая-то стрельба из травматического пистолета, 100% из проезжающей машины», – сообщается в публикации.

После инцидента владелец расположенного рядом кафе обнаружил след от выстрела на окне заведения.

До этого в Благовещенске двое мужчин напали на подростка и угрожали пистолетом. Грабители потребовали отдать им телефон и технику на сумму 19 тысяч рублей. Получив желаемое, они скрылись.

Ранее неадекватный клиент обстрелял такси из ракетницы в Челябинске.