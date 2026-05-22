Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Благовещенске неизвестные с оружием напали на подростка

В Амурской области двое мужчин с пистолетом ограбили подростка
Global Look Press

В Благовещенске полиция задержала двоих мужчин, которые напали на подростка, избили его и, угрожая пистолетом, отобрали телефон, часы и наушники. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

По данным следствия, двое злоумышленников напали на несовершеннолетнего, они нанесли школьнику несколько ударов кулаками по голове. Один из нападавших держал в руке пневматический пистолет, угрожал подростку и требовал отдать мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники. Общая стоимость похищенных гаджетов составила 19 тысяч рублей.

Нападавшие скрылись с места преступления. Сотрудники полиции быстро установили их личности, возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

До этого в Перми школьник пнул женщину в живот из-за замечания о курении в автобусе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали банду подростков, нападавших на прохожих.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!