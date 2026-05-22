В Благовещенске неизвестные с оружием напали на подростка

В Благовещенске полиция задержала двоих мужчин, которые напали на подростка, избили его и, угрожая пистолетом, отобрали телефон, часы и наушники. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

По данным следствия, двое злоумышленников напали на несовершеннолетнего, они нанесли школьнику несколько ударов кулаками по голове. Один из нападавших держал в руке пневматический пистолет, угрожал подростку и требовал отдать мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники. Общая стоимость похищенных гаджетов составила 19 тысяч рублей.

Нападавшие скрылись с места преступления. Сотрудники полиции быстро установили их личности, возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

