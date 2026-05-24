Стали известны подробности новых поисков Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые отправились в поход и пропали в сентябре прошлого года. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Поиски продолжатся с 23 по 26 мая, для них задействовали пять человек и четыре единицы техники. В первый день специалисты смогли обследовать шесть квадратных километров лесного массива.

«Пропавших граждан не удалось обнаружить, их поиски продолжаются», – сообщается в публикации.

Масштабные поиски были организованы после пропажи семьи осенью прошлого года, когда отец, мать и их пятилетняя дочь перестали выходить на связь. Позже появилась информация о новых сигналах с телефонов Усольцевых, но в СК опровергли эту информацию. По словам представителей ведомства, сейчас устройства не активны, а Ирина Усольцева и вовсе оставила свой телефон в машине.

Из-за холодного времени года поиски временно прекращались. Что произошло с семьей в день похода, неизвестно до сих пор.

Ранее в поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам.