В поисках семьи Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

В Красноярском крае спасатели обследовали 11 км троп в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели продолжают поиски пропавшей осенью 2025 семьи Усольцевых. Об этом сообщает пресс-служба краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»

За сутки специалисты обследовали 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка возле деревни Кутурчин и 11 км подъездов к таежным тропам рядом с деревней Кутурчин, где в последний раз видели Усольцевых.

Поиски не дали результатов, никаких следов пропавших человек обнаружить не удалось.

16 мая, глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев предположил, что Усольцевы могли пропасть из-за несчастного случая и резкой смены погодных условий.

Ранее пропавшую в тайге семью Усольцевых начнут искать с помощью беспилотников.