МВД предупредило о новых схемах мошенников перед Днем защиты детей

МВД: родителям начали рассылать фейковые письма о страховке детей
В России растет число мошеннических схем в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, злоумышленники начали рассылать родителям поддельные уведомления якобы от образовательных учреждений. В письмах и сообщениях мошенники предлагают оформить платное «страхование» ребенка для участия в праздничных мероприятиях.

Кроме того, в 2026 году зафиксировали схемы с предложением фиктивной летней подработки для несовершеннолетних.

В МВД отметили, что перед праздником мошенники особенно активно нацеливаются на родителей детей и подростков.

Кроме того мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».

Ранее мошенники использовали фальшивые чеки с маркетплейсов для кражи данных банковских карт.

 
