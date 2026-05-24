Врач из Уганды рассказал, какое заболевание легко перепутать с Эболой

Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Симптомы Эболы можно спутать с малярией. Об этом сообщил угандийский врач Элайджа Кииза в беседе с РИА Новости.

«Состояние пациента и симптомы можно принять за малярию», — сказал врач, который имеет опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.

Лихорадка Эбола — тяжелое вирусное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу. Симптомы развиваются внезапно и прогрессируют в две основные фазы. Ранняя фаза — резкое повышение температуры до 38–40°C; сильная слабость, общее недомогание, разбитость; мышечные, суставные и головные боли; боль в горле, ангина или язвенный фарингит; тошнота, рвота, диарея. Внешний вид человека меняется: глаза западают, лицо будто превращается в маску, выражающую тоску или агрессию.

Через 5–7 дней после начала болезни состояние ухудшается. Появляются новые симптомы: сыпь на коже, боли в груди, одышка; появляются синяки в местах небольших ударов и сдавлений кожи, кровоизлияния на слизистых оболочках глаз, носа, рта и половых органов; длительно не останавливающиеся кровотечения в местах инъекций;
кровь в стуле и рвотных массах; кровотечения из носа, десен, у беременных могут происходить спонтанные выкидыши. Кроме того, появляетс спутанность сознания, оглушенность, раздражительность, агрессивность, дезориентация в пространстве и времени; в тяжелых случаях — кома.

В мае Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти 750 предполагаемых случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго.

Ранее из больницы в ДР Конго сбежали шесть пациентов с симптомами Эболы.

 
