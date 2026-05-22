ВОЗ раскрыла данные о распространении Эболы в африканской стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти 750 предполагаемых случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом в соцсети X написал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, организация располагает данными о 177 предполагаемых случаях смерти, связанных с заболеванием. При этом официально подтверждены пока 82 случая заражения и семь летальных исходов.

Гебрейесус отметил, что организация продолжает следить за ситуацией с распространением вируса.

Согласно последним данным самих властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы в стране погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях зафиксировали 671 предполагаемый случай заражения вирусом. По информации ООН, в соседней Уганде от вируса погиб один человек, еще один заразился.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Ранее из больницы в Конго сбежали шесть пациентов с симптомами Эболы.