Стрелявший у Белого дома ранее попадал в поле зрения правоохранителей

Fox News: стрелявший у Белого дома мужчина имел проблемы с психикой

Открывший огонь у Белого дома стрелок имел проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на чиновников.

«У подозреваемого была история с проблемами с психикой», — отметил телеканал.

Fox News уточняет, что на данный момент правоохранительные органы не раскрыли данные о личности стрелявшего.

NBC сообщает, что стрелок опознан как Несир Бест, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Подозреваемый в стрельбе у КПП Секретной службы возле Белого дома опознан как Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей, высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья», — написал журналист телеканала в соцсети X.

Вечером 23 мая корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин заявила, что у Белого дома произошла стрельба. По информации СМИ, подозреваемый в стрельбе у Белого дома получил ранение во время задержания, его госпитализировали в критическом состоянии. В итоге он не выжил.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.