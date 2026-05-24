Стрелявший у Белого дома умер в больнице

Стрелявший у Белого дома скончался в больнице
Carlos Barria/Reuters

Подозреваемый, который открыл огонь возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома, умер в больнице после ответного огня сотрудников Секретной службы США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства.

Инцидент произошел вечером в субботу. Неизвестный подошел к КПП у Белого дома и начал стрелять. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Позже он скончался в больнице.

Представитель службы сообщил, что во время стрельбы был ранен случайный прохожий. По его словам, пока не установлено, пострадал ли он от первого выстрела подозреваемого или уже во время перестрелки. В Секретной службе также уточнили, что ее сотрудники не пострадали. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в резиденции, произошедшее его не затронуло.

В начале мая недалеко от Белого дома также произошла стрельба. Тогда здание оцепили, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.

 
