Режим изоляции у Белого дома снят

Режим изоляции, который был введен после стрельбы у Белого дома, сняли приблизительно 23 мая в 19:00 по местному времени (02:00 мск 24 мая). Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации телеканала, ограничения отменили после завершения операции правоохранителей в районе Белого дома.

При этом, как заявил корреспондент РИА Новости, на прилегающих к Белому дому и зданию администрации президента США улицах служащие национальной гвардии и полицейские сохраняют заблокированной проезжую часть и перекрестки. Пешеходные зоны до сих пор перекрыты сигнальными лентами.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. Агенты ФБР находятся на месте происшествия. К Белому дому стянуты отряды национальной гвардии.

По информации СМИ, подозреваемый в стрельбе у Белого дома получил ранение во время задержания, он госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее американист описал политические последствия покушения на американского президента.