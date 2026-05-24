Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Режим изоляции у Белого дома снят

NBC News: введенный после стрельбы у Белого дома режим изоляции снят
MQ RYAN/MQ RYAN/Reuters

Режим изоляции, который был введен после стрельбы у Белого дома, сняли приблизительно 23 мая в 19:00 по местному времени (02:00 мск 24 мая). Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации телеканала, ограничения отменили после завершения операции правоохранителей в районе Белого дома.

При этом, как заявил корреспондент РИА Новости, на прилегающих к Белому дому и зданию администрации президента США улицах служащие национальной гвардии и полицейские сохраняют заблокированной проезжую часть и перекрестки. Пешеходные зоны до сих пор перекрыты сигнальными лентами.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. Агенты ФБР находятся на месте происшествия. К Белому дому стянуты отряды национальной гвардии.

По информации СМИ, подозреваемый в стрельбе у Белого дома получил ранение во время задержания, он госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее американист описал политические последствия покушения на американского президента.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!