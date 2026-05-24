В Киеве произошли повторные взрывы

В Киеве снова произошли взрывы на фоне воздушной тревоги по всей Украине

В Киеве на Украине на фоне воздушной тревоги по всей стране снова произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Повторные взрывы были слышны в Киеве», — говорится в публикации.

Еще через несколько минут телеканал заявил, что в украинской столице вновь произошла серия взрывов.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

До этого о взрывах в Киеве сообщала «Страна.ua».

Накануне президент страны Владимир Зеленский написал в соцсетях, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением «Орешника». Глава государства отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и европейских стран. Политик призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Ранее ВСУ решили поменять стратегию.