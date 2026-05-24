В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 23 мая в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения. До этого аэропорт выполнял полеты по согласованию с соответствующими органами.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили дроны над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

