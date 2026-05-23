Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске превысило 20

МЧС: при обрушении колледжа в Старобельске погиб 21 человек, поиски завершены

В Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) число жертв удара ВСУ по общежитию колледжа увеличилось до 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве заявили о завершении поисковых работ на месте обрушения здания. В общей сложности там пострадали 63 человека, спасатели извлекли останки всех жертв из-под завалов.

Накануне украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной» и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее журналисты отказались посещать место теракта в Старобельске.