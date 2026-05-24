Невролог назвала первые симптомы шизофрении

24 мая — Всемирный день осведомленности о шизофрении. Раннее выявление симптомов и своевременное обращение за помощью значительно улучшают прогноз и помогают сохранить качество жизни при этом заболевании, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«Шизофрения — это психическое расстройство, которое влияет на мышление, восприятие, эмоции и поведение. Заболевание не связано с «раздвоением личности», как ошибочно считают многие. Чаще всего первые признаки появляются в подростковом возрасте или у молодых людей — примерно до 30 лет», — объясняет Демьяновская.

По словам врача, ранние симптомы шизофрении могут развиваться постепенно и долго оставаться незаметными для окружающих. У человека меняется поведение, снижается интерес к привычным занятиям, ухудшается эмоциональный контакт с близкими.

Одним из первых тревожных признаков специалист называет социальную замкнутость. Человек начинает избегать общения, теряет интерес к друзьям, учебе или работе, становится более подозрительным или эмоционально холодным. Нередко появляются проблемы с концентрацией внимания, памятью и способностью выполнять повседневные задачи.

У подростков ранние проявления шизофрении иногда сложно отличить от пубертатных особенностей поведения. Родителей должны насторожить резкое ухудшение успеваемости, отказ от общения, выраженная апатия, странные высказывания и интересы, повышенная тревожность или необычные страхи. Некоторые подростки начинают хуже следить за собой, перестают соблюдать привычную гигиену и режим дня.

Со временем могут появляться более выраженные симптомы: галлюцинации (например, человек слышит голоса, которых нет), бред, когда начинает верить в нереальные идеи или становится уверенным, что за ним следят и хотят причинить вред. Такие состояния могут нарастать остро, тогда их называют психотическими симптомами и они требуют обязательной экстренной помощи психиатра.

«Шизофрения может развиваться по-разному. У одних симптомы нарастают медленно, у других заболевание проявляется остро после сильного стресса, психоэмоционального потрясения или употребления психоактивных веществ. При этом современные методы лечения позволяют многим пациентам контролировать симптомы, учиться, работать и поддерживать социальную активность. Основу терапии обычно составляют антипсихотические препараты, антидепрессанты, психотерапия, социальная реабилитация и поддержка семьи», — резюмирует врач — эксперт Лаборатории «Гeмотест».

