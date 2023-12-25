Психолог назвала пять главных признаков тревожного расстройства

Одно из наиболее распространенных психических расстройств — так называемое тревожное расстройство (ТР) — может развиваться у людей разного возраста, независимо от пола и семейного или социального положения. Причем не специалист сразу и не определит, являются ли страх, учащенное сердцебиение, нарушение сна и аппетита, тремор и другие аналогичные проявления признаками именно психического отклонения. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова.

«Перед тем, как сформулировать главные признаки тревожного расстройства, разберем ключевые особенности самого мышления тревожного человека. В таком мышлении часто доминируют темы опасности либо гипотетические угрозы. Например, любой непонятный симптом рассматривается как признак неминуемой катастрофы. Катастрофическая интерпретация способствует активации симпатоадреналовой системы, провоцируя вегетативные симптомы — головокружение, учащенный пульс и учащенное сердцебиение, нехватку воздуха или сбитое дыхание, тремор, слабость, предобморочное состояние, волны жара и озноба. Также у человека могут наблюдаться нарушения сна, навязчивые мысли, невозможность сосредоточиться и расслабиться, суетливость, боли в разных частях тела, расстройства желудочно-кишечного тракта, изменения аппетита», — объяснила она.

По словам психолога, существует три фактора, порождающих тревожное расстройство: биологические (генетика, гормональные изменений); социальные (образ жизни, внешние фактора); психологические (когнитивные искажения, убеждения).

«В психологии принято выделять несколько разновидностей тревожных расстройств. Это в первую очередь социофобия — избегание социальных контактов из-за страха негативной оценки и критики. Другой вид — паническое расстройство — характеризуется приступами панического страха, катастрофизации телесных ощущений, страхом того, что помощь будет недоступна, а побег — затруднительным. Посттравматическое стрессовое расстройство и комплексное посттравматическое стрессовое расстройство — это страх повторения травмирующего события, непроизвольные навязчивые воспоминания, устойчивое избегание. Генерализованное тревожное расстройство определяется чрезмерным беспокойством, не связанным с внешними ситуациями, чувством взвинченности, суетливостью, негативным ожиданием, напряженностью, поиском гарантий, часто звучащим вопросом «А вдруг?» При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) человек предпринимает попытки нейтрализовать навязчивые нежелательные мысли определенными действиями с целью предотвратить пугающее событие», — заявила эксперт.

Для всех видов тревожных расстройств характерны сходные симптомы, выраженные с той или иной интенсивностью. Однако все эти симптомы, как правило, «укладываются» в пять основных групп-признаков.

«Чрезмерная необоснованная тревога возникает при отсутствии реальной угрозы. Тревога не поддается осознанному контролю и не исчезает самостоятельно при попытках избавиться от нее. Чрезмерная тревога становится постоянным спутником человека. Тревога лишает человека свободы и вынуждает вести себя каким-то определенным образом. Тревожное чувство нарушает качество жизни и ограничивает нормальное функционирование и жизнедеятельность человека», — добавила психолог.

Главное отличие здоровой адаптивной тревоги от патологической — в том, что у здорового человека чувство тревоги обосновано, так как оно напрямую связано с опасностью, а интенсивность тревожных чувств соответствует ситуации и сопровождается временным ощущением. Для патологической же тревоги характерно предчувствие опасности, беспокойство и боязливое ожидание, не связанное с реальной угрозой. Такие переживания вызывают дискомфорт и ведут к ограничению и нарушению качества жизни.

«Если тревожность мешает нормальной жизнедеятельности, на помощь приходит фармакотерапия. Наиболее широко применяются антидепрессанты группы СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Главное — не принимать препараты бесконтрольно, «прописывая» их самому себе на базе самодиагностики. И, конечно же, лучший вариант — обратиться к профессиональному психотерапевту. Проверенные методы, направленные на улучшение психического здоровья, помогут вам развить стрессоустойчивость, сформировать и закрепить в сознании рабочие стратегии управления тревогой, освоить техники саморегуляции и, как следствие, улучшить настроение и существенно повысить качество жизни», — резюмировала она.

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