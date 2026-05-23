В Адыгее объявлена опасность атаки дронов

В Адыгее объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили дроны над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

В Ярославле из-за атаки беспилотных летательных аппаратов было перекрыто движение транспорта в сторону Москвы. В регионе также был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки дронов.