Тарасова попросила «не лезть к ребенку» после выступления Плющенко-младшего с Биланом

Тарасова призвала оставить в покое Плющенко-младшего после выступления с Биланом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о недавнем выступлении 13-летнего фигуриста Александра Плющенко с певцом Димой Биланом, призвав общественность оставить подростка в покое. Об этом пишет издание «Подъем».

Тарасова заявила, что этого номера не видела, и знать о нем ничего не хочет.

«О ребенке пишете, и уже со всех сторон вы его… Ни стыда, ни совести. Вы что, к каждому ребенку так лезете?», — сказала она журналистам.

Билан исполнил песню «Гладиатор», а 13-летний сын Плющенко выступил на искусственном льду на сцене рядом с певцом, повторив номер «Евровидения-2008», в котором участвовал Плющенко-старший.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Тарасова высказалась о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана.