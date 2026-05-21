Гном Гномыч будет представлять Азербайджан на соревнованиях

Российский фигурист Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан, передает РИА Новости со ссылкой на источники.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации. Александр сможет выступать за Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).

25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

